Il ricovero di Fabrizio Pregliasco

Fabrizio Pregliasco, noto virologo e figura di spicco nella lotta contro il Covid-19, ha recentemente rivelato di essere stato ricoverato al Pronto soccorso del San Raffaele. In un collegamento con la trasmissione ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, ha condiviso la sua esperienza, spiegando di essersi sentito male e di essere stato costretto a cercare assistenza medica. “Sono caduto in terra, mi sono sentito male oggi ed eccomi qui”, ha dichiarato, sottolineando la serietà della situazione.

Le parole del virologo

Durante la conversazione, i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ignari del suo stato di salute, si sono scusati per averlo disturbato. Tuttavia, Pregliasco ha rassicurato tutti, affermando: “Non vi preoccupate, ho risposto volentieri alla vostra chiamata, mi collego lo stesso tanto sono qui…”. La sua attitudine positiva e la volontà di comunicare con il pubblico dimostrano la sua dedizione alla professione, anche in un momento difficile.

Le prospettive per Natale

Un tema che ha suscitato particolare interesse è stato il suo stato di salute in vista delle festività natalizie. Pregliasco ha risposto con una certa malinconia: “Purtroppo a Natale penso di sapere dove sarò, vediamo”. Questa affermazione ha lasciato intendere che la sua situazione potrebbe non migliorare rapidamente, sollevando preoccupazioni tra i suoi sostenitori e il pubblico in generale. La salute del virologo è di grande importanza, non solo per la sua carriera, ma anche per il messaggio che rappresenta nella lotta contro il virus.