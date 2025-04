I falchi pellegrini: un simbolo di Milano

I falchi pellegrini, noti per la loro straordinaria capacità di adattamento e per la loro bellezza, continuano a nidificare sul tetto del grattacielo Pirelli, un’icona architettonica di Milano. Da oltre un decennio, Giò e Giulia, i genitori di tre pulli recentemente inanellati, rappresentano un legame profondo tra la natura e la vita urbana.

Questo evento annuale, che coinvolge esperti ornitologi e istituzioni locali, non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’importante iniziativa di monitoraggio della fauna selvatica.

Il processo di inanellamento: un gesto di responsabilità

Il recente inanellamento dei tre pulli, due maschi e una femmina, è stato effettuato da esperti dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) e del Gruppo Ornitologico Lombardo (Gol). Utilizzando attrezzature specializzate, i professionisti hanno raggiunto il nido a 125 metri di altezza, garantendo la sicurezza degli animali e degli operatori. L’anello di metallo leggero, applicato con cura, riporta un codice alfanumerico unico per ciascun falco, permettendo di monitorare i loro spostamenti e raccogliere dati preziosi per la ricerca.

Un legame con il territorio e la comunità

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato l’importanza di questa tradizione, che non solo celebra la fauna locale, ma rafforza anche il senso di comunità tra i cittadini lombardi. I falchi pellegrini, che migrano in cerca di nuovi habitat, tornano sempre a Milano per riprodursi, simboleggiando la resilienza e la determinazione della regione. Questo legame tra gli animali e il territorio è un richiamo alla responsabilità collettiva nella conservazione della biodiversità.

Il futuro dei pulli e il sondaggio ‘Totonomi’

Dopo l’inanellamento, i pulli sono stati riportati al nido, dove continueranno a crescere e a prepararsi per la vita in natura. A breve, Regione Lombardia lancerà un sondaggio per il ‘Totonomi’, un’iniziativa che coinvolgerà la comunità nel dare nomi ai giovani falchi. Questo progetto non solo promuove la partecipazione dei cittadini, ma contribuisce anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione della fauna selvatica.