Famiglia: Lepri (Pd), 'il cognome del padre serve'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – "Il cognome del padre attribuito ai figli non è un retaggio superato del patriarcato, bensì il primo modo per evitare che l’uomo si limiti alla sua funzione riproduttiva, lasciando interamente alla donna il compito di mantenere e crescere la prole. Le varie proposte sul cognome dei figli non possono dimenticare l’importanza cruciale di responsabilizzare i maschi – pubblicamente e fin dalla nascita – nel loro dovere di essere davvero padri". Lo dichiara Stefano Lepri, direzione nazionale Pd.