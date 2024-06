Fanpage: Ciriani, 'inchiesta mostra immagini frammentate e decontestualizzate'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Il servizio giornalistico di Fanpage "è stato costruito sulla base immagini frammentate e decontestualizzate riprese in un ambito privato. Si tratta di modalità che talvolta vengono proposte nel dibattito pubblico e nelle comunicazioni via social con il...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – Il servizio giornalistico di Fanpage "è stato costruito sulla base immagini frammentate e decontestualizzate riprese in un ambito privato. Si tratta di modalità che talvolta vengono proposte nel dibattito pubblico e nelle comunicazioni via social con il rischio di veicolare ricostruzioni discutibili dei fatti, di prestarsi a facili strumentalizzazioni e a contagiose forme di intossicazione del confronto democratico". Lo ha detto in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, rispondendo a un'interrogazione del Pd sull'inchiesta giornalistica realizzata da Fanpage sul movimento giovanile di Fdi, Gioventù nazionale.