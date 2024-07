Fanpage: Gribaudo (Pd), 'Piantedosi distratto, soccorso ipocrita a Meloni'

Roma, 1 lug (Adnkronos) - "Per Piantedosi da Gioventù Nazionale non ci sono 'comportamenti pericolosi', mentre dai giovani di sinistra sì. Un Ministro distratto: non ha visto il pestaggio di #Firenze, gli inni nazisti, le frasi razziste e antisemite. Eccolo il soccorso b...