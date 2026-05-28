Roland Garros, il programma di oggi: da Sinner e Cobolli a Berrettini, italiani in campo e dove vederli

(Adnkronos) – Giornata 5 del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, si giocano i match della quinta giornata dello Slam francese. Tanti gli azzurri in campo , a cominciare dal numero uno del ranking Atp Jannik Sinner, impegnato contro Cerundolo. In campo anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming.
Ecco il programma dei match di oggi, giovedì 28 maggio:
COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12
[1] J. Sinner (ITA) – J. M. Cerundolo (ARG)
[30] A. Li (USA) – D. Parry (FRA)
[1] A. Sabalenka (BLR) – E. Jacquemot (FRA)
non prima delle 20:15
[22] A. Rinderknech (FRA) – M. Berrettini (ITA)
COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11
A. D. Vallejo (PAR) – [WC] M. Kouamé (FRA)
J. Grabher (AUT) – [6] A. Anisimova (USA)
[4] C.
Gauff (USA) – M. Sherif (EGY)
R. Collignon (BEL) – [5] B. Shelton (USA)
COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11
D. Vekic (CRO) – [16] N. Osaka (JPN)
[25] F. Cerundolo (ARG) – H. Gaston (FRA)
[4] F. Auger-Aliassime (CAN) – R. A. Burruchaga (ARG)
[9] V. Mboko (CAN) – K. Siniakova (CZE)
COURT 14 – dalle ore 11
[17] I. Jovic (USA) – E. Navarro (USA)
H. Hurkacz (POL) – [19] F. Tiafoe (USA)
A. Ruzic (CRO) – [19] M. Keys (USA)
M. Arnaldi (ITA) – S.
Tsitsipas (GRE)
COURT 7 – dalle ore 11
[10] F. Cobolli (ITA) – Y. Wu (CHN)
[25] D. Shnaider (RUS) – M. Kessler (USA)
M. Sakkari (GRE) – C. Liu (USA)
L. Van Assche (FRA) – [31] B. Nakashima (USA)
COURT 6 – dalle ore 11
F. Diaz Acosta (ARG) – [18] L. Tien (USA)
[22] A. Kalinskaya (RUS) – A. Korneeva (RUS)
F. Comesana (ARG) – [14] L. Darderi (ITA)
K. Boulter (GBR) – [28] A. Potapova (AUT)
COURT 9 – dalle ore 11
M. Landaluce (ESP) – V. Kopriva (CZE)
COURT 10 – dalle ore 11
O. Oliynykova (UKR) – K. Birrell (AUS)
COURT 12 – dalle ore 11
J. L. Struff (GER) – J. Faria (POR)
M. Chwalinska (POL) – [23] E. Mertens (BEL)
D. Kasatkina (AUS) – S. Bandecchi (SUI)
COURT 13 – dalle ore 11
Z. Svajda (USA) – A. Walton (AUS)
Y. Putintseva (KAZ) – C. Osorio (COL)
A. Tabilo (CHI) – [16] V. Vacherot (MON)
Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.
—
sport
webinfo@adnkronos.com (Web Info)