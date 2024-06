Fanpage: Lorenzin, 'Meloni ringrazi chi ha scoperchiato la pentola'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "C’è un filo nero che collega le vicende scoperchiate da Fanpage su Gioventù nazionale e l’isolamento in cui la Meloni ha precipitato l’Italia in Europa. Deve scegliere da che parte stare: se dalla parte dell’Italia dentro l&rsqu...

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – "C’è un filo nero che collega le vicende scoperchiate da Fanpage su Gioventù nazionale e l’isolamento in cui la Meloni ha precipitato l’Italia in Europa. Deve scegliere da che parte stare: se dalla parte dell’Italia dentro l’Europa, e costruire un partito di destra democratica nel suo Paese, o piegare gli interessi degli italiani a quelli dei conservatori europei, isolandoci da tutti, e continuare ad investire in Fdi su una classe dirigente, ormai come è sotto gli occhi di tutti, estremista. Se fossi in lei ringrazierei Fanpage per aver scoperchiato la pentola, altro che fare ancora la vittima, attaccando la stampa". Lo afferma Beatrice Lorenzin, vicecapogruppo del Pd al Senato.

"Il doppio registro in atto nella sua giovanile -aggiunge- dovrebbe essere per lei stessa inaccettabile e dovrebbe prendere seri provvedimenti, oltre ad assumersi la responsabilità in prima persona. Parallelamente, per il bene del Paese, deve dirci subito con chi vuol far stare l’Italia, se sullo strapuntino insieme ad Orban o dove si decidono le sorti dell’Europa".