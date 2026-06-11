Farmaceutica: Innocenti (Chiesi), “Occorre normativa omogenea su ciclo vita prodotti”

“In Italia non è recepita una metodologia come la Pas 2090:2025, il primo standard internazionale che definisce come condurre valutazioni del ciclo di vita (Lca) per i prodotti farmaceutici, misurando l’impatto ambientale dall’analisi del Carbon budget fino al fine vita del prodotto stesso. Sarebbe importante che” queste normative “fossero adottate anche nel nostro Paese perché renderebbero il quadro regolatorio più omogeneo dando la possibilità al sistema sanitario italiano, così come all’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), di valutare il reale impatto dei prodotti e, di conseguenza, di introdurre un concetto di premialità per quelli che hanno un minore impatto nell’ambito della sostenibilità ambientale”.

Lo ha detto oggi a Roma, Raffaello Innocenti, ceo and managing director at Chiesi Italia, partecipando al convegno ‘Respiriamo il futuro. Tecnologia e sostenibilità per la salute respiratoria’, organizzato dalla farmaceutica.

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