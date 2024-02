Fdi: gip Milano archivia inchiesta 'lobby nera' per Fidanza e altri

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Il gip di Milano Alessandra Di Fazio ha archiviato, come chiesto dalla stessa procura meneghina, l'eurodeputato di FdI Carlo Fidanza nell'inchiesta per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio nota come 'Lobby nera'. Tutti archiviati anche gli ...