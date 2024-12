Fdi: La Russa, 'intimidazione a Ventola fa tornare alla mente morte fratelli Mattei'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Esprimo ferma condanna per il vile atto intimidatorio subito questa notte dall’europarlamentare Francesco Ventola e dalla sua famiglia nella loro abitazione di Canosa di Puglia dove qualcuno -secondo le prime notizie- avrebbe cosparso sul portone del liquido i...

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – "Esprimo ferma condanna per il vile atto intimidatorio subito questa notte dall’europarlamentare Francesco Ventola e dalla sua famiglia nella loro abitazione di Canosa di Puglia dove qualcuno -secondo le prime notizie- avrebbe cosparso sul portone del liquido infiammabile, prima di appiccare le fiamme e fuggire. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma rimane un episodio gravissimo e che per le modalità fa tornare alla mente quanto avvenne nel lontano 1973 ai fratelli Mattei, nel quartiere di Primavalle a Roma, i quali persero la vita dopo un incendio appiccato nel cuore della notte alla porta di casa. A Francesco Ventola e alla sua famiglia la vicinanza più sentita mia personale e del Senato della Repubblica". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.