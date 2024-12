Fdi: Pera,'Musk? Non lo temo, stop pregiudizi, è inventore a cui inchinarsi'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Elon Musk? E' un esempio di innovazione, è la prova per cui non si può programmare il futuro, è un esempio della società civile che, lasciata libera, genera novità. Può spaventare" la sua figura ma è un profi...

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – "Elon Musk? E' un esempio di innovazione, è la prova per cui non si può programmare il futuro, è un esempio della società civile che, lasciata libera, genera novità. Può spaventare" la sua figura ma è un profilo "di fronte al quale ci dobbiamo inchinare, è l'umanita che cresce. Io non ho paura di Elon Musk". Ci andrebbe a cena? "Non avrei nessun timore e sono convinto ci potremmo comprendere a vicenda, l'importante è eliminare i pregiudizi. 'Noi siamo brutti e cattivi perché andiamo d'accordo con Elon Musk'… se si eliminano certi pregiudizi vediamo che Musk è un inventore a cui si deve rispetto". Lo dice il senatore di Fdi Marcello Pera, già presidente di Palazzo Madama, intervenendo alla Festa di Atreju.