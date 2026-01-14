Fedeli: Magi, 'Italia perde voce per diritti civili e sociali'

Fedeli: Magi, 'Italia perde voce per diritti civili e sociali'

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Con Valeria Fedeli se ne va una voce importante della politica italiana per i diritti civili e sociali di tutte e tutti. Una perdita che addolora profondamente. Ci stringiamo alla famiglia e ai suoi cari”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo ...