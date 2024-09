Fedez e De Lellis hanno avuto una conversazione: "Quali informazioni hanno condiviso?"

Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Fabrizio Corona a Gurulandia, sembra emergere un nuovo intreccio in termini di relazioni e contatti tra vari personaggi del mondo dello spettacolo, dando vita ad una trama degna delle più intricate telenovele televisive turche. Una teoria emerge dall’infinita guerra di parole che oppone Fedez a Tony Effe, arricchita dall’intervento di Chiara Ferragni e Talor Mega. Pare che Ferragni e Tony Effe abbiano avuto contatti per un certo periodo, mentre Fedez e Talor Mega abbiano avuto relazioni più intime. Nella vicenda interviene anche Giulia De Lellis, la cui posizione rimane fino ad ora sconosciuta, ma secondo Corona, avrebbe avuto uno scambio di messaggi con Fedez prima di iniziare una relazione con Tony Effe. Tra questi scambi, sembra che Fedez abbia condiviso con lei il testo originale di Allucinazione Collettiva nel luglio scorso, e l’ultimo messaggio di Giulia sembra essere stato inviato durante il Festival del Cinema di Venezia.

Corona ha descritto la situazione nel dettaglio: “Fedez ha scelto di far uscire Allucinazione Collettiva dopo le diatribe con Tony Effe, ma il brano era stato composto molti mesi prima. È stato un bel colpo. Attualmente, Tony Effe ha una relazione ufficiale con Giulia De Lellis, ma sembra che ci sia stato uno scambio di messaggi tra lei e Fedez per molto tempo, prima che lei iniziasse a frequentare Tony Effe. Non ho ulteriori dettagli da rivelare. Ma un uomo che ha molte donne, se scrive a una in particolare, ci sarà un motivo. Secondo me, Giulia è una persona capace, seria e di talento. Apprezzo la sua abilità nel costruire qualcosa da zero e stabilire la sua presenza nel mondo dello spettacolo. Riconosco il suo carisma e le sue capacità. E va detto che non è che non rispondeva ai messaggi di Fedez. Al contrario, rispondeva alla grande.”

Vi ricordate quando lui si è ammalato in Calabria? Cosa ha fatto Fedez in risposta? Ha mandato il testo della sua canzone, o meglio, l’audio di Allucinazione Collettiva. Anche io ne ero in possesso. Fedez mostra la sua umanità nei momenti di difficoltà, non è solo il giovane che passa il tempo in compagnia di belle donne. Poi accade che Lucarelli, poco prima dell’uscita di Allucinazione Collettiva, rivela il testo sui social media. Chi le ha passato il testo? Va sottolineato che Selvaggia ha postato il testo originale, che però è stato poi ritoccato e modificato nel corso del tempo. Fedez non ha apportato tagli alla canzone quel giorno, ma molto tempo prima. Questi non sono compiti che si svolgono in un breve periodo, servono ore per loro realizzazione.

Federico ha deciso di non diffondere un messaggio che Giulia gli aveva mandato durante il Festival di Venezia, mentre erano insieme all’amfar. Cosa aveva scritto? Lei ha inviato a Fedez un messaggio che diceva ‘Perché non mi hai fatto ciao?’. Lui, però, ha scelto di non rendere pubblico il messaggio”.