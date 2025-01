Un passato turbolento

Felice Maniero, noto come “Faccia d’Angelo”, è un nome che evoca storie di crimine e violenza. Ex boss della Mala del Brenta, ha trascorso gran parte della sua vita nel mirino della giustizia. Recentemente, Maniero è tornato alla ribalta per nuovi guai legali, questa volta per accuse di violenza domestica. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, l’ex boss è stato denunciato per aver aggredito una donna, una familiare, con schiaffi e pugni. I giudici, in risposta a questa denuncia, hanno emesso un divieto di avvicinamento alla vittima e hanno imposto a Maniero di indossare un braccialetto elettronico.

La nuova identità e il passato criminale

Nonostante i suoi tentativi di ricostruire una vita lontano dal crimine, la storia di Maniero è segnata da eventi drammatici. Dopo aver collaborato con la giustizia, contribuendo a smantellare la sua ex banda, ha cercato di vivere sotto una nuova identità in un luogo segreto. Tuttavia, la sua vita continua a essere segnata da problemi legali. Nel 2023, ha terminato di scontare una condanna a quattro anni per maltrattamenti, derivante da una denuncia della sua ex compagna, Marta Bisello. L’avvocato difensore di Maniero, Orlando Iorio, ha confermato che l’ex boss ha recentemente assunto una nuova identità, dopo che la precedente, Luca Mori, era diventata di pubblico dominio.

Il processo in corso

La situazione legale di Maniero è ulteriormente complicata da un processo in corso. Lunedì prossimo, dovrà comparire davanti al Tribunale di Brescia con il suo vecchio alias, Luca Mori, per rispondere a un’accusa che risale al 2016. In quell’occasione, Maniero è accusato di aver colpito un poliziotto in borghese durante una lite stradale. Questo episodio evidenzia come la vita dell’ex boss sia ancora intrisa di conflitti e tensioni, nonostante i suoi sforzi per allontanarsi dal crimine. La sua storia è un monito su come il passato possa tornare a perseguitare anche chi cerca di redimersi.