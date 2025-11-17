Felicia lancia 'svolta buona', campagna che promuove scelte consapevoli

Milano, 17 nov.(Adnkronos) – Felicia, brand di punta di Andriani S.p.A. Società Benefit, specializzata nella produzione di pasta a base di materie prime innovative e dall’elevato apporto nutrizionale come cereali integrali, legumi, verdure e superfood presenta La Svolta Buona, la nuova campagna valoriale che invita i consumatori a compiere scelte consapevoli all’insegna del gusto, del benessere e della sostenibilità.

Lo si legge in una nota.

Il mercato dell’healthy food in Italia è in profonda trasformazione: da settore di riferimento per chi ha specifiche esigenze alimentari è diventata oggi una tendenza diffusa, spinto da una crescente attenzione verso il wellbeing, la qualità e l’origine delle materie prime. In questo scenario, Andriani Società Benefit si conferma leader di riferimento nel settore dell’innovation e dell’healthy food, grazie a una visione pionieristica e a un modello di impresa evoluto e responsabile.

La Svolta Buona è un progetto pienamente coerente con il purpose aziendale di Andriani, che mira a migliorare la salute e il benessere di persone, società e pianeta attraverso l’innovazione alimentare basandosi su quattro pilastri fondamentali: biodiversità, sostenibilità, benessere e inclusività. Ideata da 6.14 Creative Licensing e prodotta da Blackball, la campagna racconta con un approccio dinamico e documentaristico la filosofia del brand: portare in tavola un piacere autentico e nutriente, fondato su principi di rispetto, innovazione e responsabilità verso l’ambiente e le persone.

Girato nella cornice dell’evento Colorfuture Parade, tenutosi a Milano lo scorso 23 settembre, lo spot documenta l’inizio di un movimento che vuole promuovere il cambiamento come motore per un futuro migliore, partendo dall’iniziativa milanese sino a trasformare il messaggio in un’esperienza visiva e sensoriale. La campagna è stata inizialmente diffusa in esclusiva in TV sulle reti Rai e si prevede già la pianificazione su ulteriori canali, tra cui stampa, digital e social. Si distingue per un linguaggio emozionale e autentico che unisce creatività, sostenibilità e visione, invitando i consumatori a contribuire a un vero cambiamento nelle abitudini alimentari: compiere ogni giorno “La Svolta Buona”.

“La Svolta Buona interpreta il cambiamento attraverso il linguaggio universale del cibo. Vogliamo dare voce a un messaggio semplice ma potente: ogni scelta può contribuire a un futuro migliore. Felicia è il simbolo del nostro impegno nel promuovere la biodiversità e modelli di produzione e di consumo sempre più responsabili. Questo spot rappresenta la naturale evoluzione del percorso che stiamo costruendo, dove qualità, innovazione e sostenibilità non sono degli obiettivi ma un vero e proprio modo di fare impresa per guidare il cambiamento” commenta Marco Lentini, Direttore Marketing Andriani S.p.A. Società Benefit.

“Con La Svolta Buona abbiamo creato un racconto dallo stile documentaristico e realistico che avvicina la visione e l’identità dell’azienda alle persone. Abbiamo utilizzato un linguaggio spontaneo e una narrazione empatica, pensata per restituire al consumatore il reale approccio di Felicia verso i valori che comunica: biodiversità, benessere, sostenibilità e inclusività mostrando come ogni scelta quotidiana possa trasformarsi in un gesto concreto di responsabilità e piacere, rendendo tangibile la filosofia del brand.” aggiunge Luigi Focanti, Founder e Chief Creative Officer di 6.14 Creative Licensing.

“Girare lo spot durante la Colorfuture Parade ci ha permesso di catturare un’energia reale, collettiva, fatta di persone, musica e movimento. Abbiamo voluto restituire questa vitalità attraverso immagini dinamiche e una regia capace di raccontare l’emozione autentica di chi sceglie di cambiare. La Svolta Buona è un progetto corale, dove la produzione diventa parte del messaggio.” conclude Lorenzo Cefis, CEO di Blackball. Con La Svolta Buona, Felicia conferma il suo ruolo di brand protagonista della transizione alimentare, capace di coniugare gusto, salute e responsabilità verso il pianeta. Un invito a scegliere il bene, ogni giorno — perché il futuro, proprio come Felicia, è pronto a cambiare in meglio.