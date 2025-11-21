Femminicidi: Braga, 'anche oggi Nordio ci regala una perla...'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "La perla quotidiana che ci regala Nordio dice che nel dna degli uomini non c’è la parità dei sessi. Tempo fa invece sosteneva invece che la violenza degli uomini era solo nella genetica di alcune etnie". Così Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

Nordio vuole una giustificazione scientifica ai suoi inaccettabili pregiudizi.

Eppure è tutto molto chiaro: non c’è nulla di naturale nella sopraffazione di un uomo su una donna e la parità tra i sessi non è un artificio ma una conquista culturale che evidentemente il ministro della Giustizia non ha raggiunto. La dimostrazione di quanto sia necessaria l’educazione sessuale ed affettiva. A scuola e non solo".