Femminicidi: Zabatta, 'anno si apre con ennesima scia di violenza'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "L’anno si apre con l’ennesima scia di sangue e violenza. Da Muggiò, dove un uomo ha accoltellato la moglie davanti al figlio di due anni, ad Anguillara Sabazia, dove si indaga per l'omicidio di Federica Torzullo: la violenza patriarcale non si ferma". Così in una nota Fiorella Zabatta, co-portavoce di Europa Verde ed esponente di Avs.

"Nel 2025 la strage è arrivata a 59 donne uccise da mariti o compagni. Ma questi dati li abbiamo solo grazie alla buona volontà di associazioni e testate giornalistiche. È inaccettabile che in Italia manchi ancora una banca dati pubblica istituzionale. Non abbiamo informazioni disaggregate: quante vittime avevano subìto stalking? Quante avevano figli? Gli autori indossavano il braccialetto elettronico? Nulla sappiamo, ufficialmente, nemmeno sui tentati femminicidi".

"Come sottolinea Donata Columbro nel suo ultimo libro, 'Perché contare i femminicidi è un atto politico', i dati rendono visibile ciò che il sistema vorrebbe restasse invisibile. Senza statistiche puntuali fornite da un sito ministeriale, non possiamo alimentare un dibattito politico serio né costruire strumenti di prevenzione efficaci. I dati non sono numeri, sono vite e sono la base per la giustizia. Il Governo smetta di essere spettatore e renda finalmente trasparente questa emergenza: solo misurando il fenomeno potremo sperare di arginarlo".