Il delitto che ha scosso Roma

Il , la capitale italiana è stata teatro di un tragico femminicidio che ha suscitato indignazione e dolore. Rossella Nappini, un’infermiera di 46 anni, è stata brutalmente uccisa da Adil Harrati, un uomo di origine marocchina, che non ha accettato la fine della loro relazione. La vittima, che lavorava presso l’ospedale San Filippo Neri, è stata colpita da ben 56 coltellate, un atto di violenza che ha lasciato la comunità in stato di shock.

La condanna e le circostanze del crimine

La prima corte di assise di Roma ha emesso una sentenza di ergastolo nei confronti di Harrati, riconoscendo l’aggravante della crudeltà, ma non quella della premeditazione. Durante il processo, è emerso che l’imputato aveva instaurato una relazione con Rossella non solo per motivi affettivi, ma anche per ottenere la regolarizzazione della sua posizione in Italia. La chiusura della relazione ha rappresentato un colpo devastante per Harrati, che sperava in un futuro insieme, incluso un possibile matrimonio.

Le conseguenze di un gesto estremo

Il pubblico ministero ha sottolineato come la fine della relazione sia stata uno dei motivi scatenanti dell’omicidio. La violenza di Harrati non è stata solo un atto di rabbia, ma un gesto che riflette una mentalità tossica e possessiva. La famiglia di Rossella, composta da figli, madre e sorella, si è costituita parte civile nel processo, cercando giustizia per la loro perdita. Inoltre, l’associazione “Insieme a Marianna” ha preso posizione a favore della vittima, evidenziando l’importanza di combattere la violenza di genere e di supportare le donne in situazioni di rischio.