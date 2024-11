Femminicidio in Italia: un dramma che non si ferma

Un fenomeno in crescita

In Italia, la violenza di genere continua a rappresentare un’emergenza sociale di proporzioni inquietanti. Secondo il rapporto Eures, pubblicato in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, dal 1 gennaio al , si registrano ben 99 femminicidi. Questo dato, che equivale a un omicidio ogni tre giorni, mette in luce una realtà drammatica che colpisce le donne nel nostro paese. Le statistiche rivelano che la maggior parte degli omicidi avviene all’interno delle mura domestiche, con il 90% dei casi che si consumano in casa, un luogo che dovrebbe essere sinonimo di sicurezza e protezione.

Chi sono i carnefici?

Le indagini mostrano che gli autori di questi crimini sono spesso persone vicine alle vittime. Mariti, compagni e figli rappresentano la maggior parte dei carnefici, evidenziando un aspetto inquietante della violenza di genere: essa si manifesta all’interno delle relazioni più intime. I dati rivelano anche un aumento significativo delle figlie uccise, passate da 5 a 9 rispetto all’anno precedente. Questo incremento è un campanello d’allarme che richiede un’attenzione particolare da parte delle istituzioni e della società civile.

Il profilo degli assassini

Un altro dato preoccupante riguarda l’età degli assassini. Il numero di uomini sotto i 25 anni coinvolti in omicidi di questo tipo è aumentato da 4 a 12. Tuttavia, il gruppo più numeroso rimane quello degli uomini adulti, in particolare quelli over 60, che da soli sono responsabili di 27 femminicidi. Questi dati suggeriscono che la violenza di genere non conosce età e colpisce in modo trasversale, richiedendo un intervento mirato e una strategia di prevenzione efficace.

La necessità di un cambiamento culturale

Affrontare il fenomeno del femminicidio richiede un cambiamento culturale profondo. È fondamentale promuovere una cultura del rispetto e della parità di genere, educando le nuove generazioni a riconoscere e combattere ogni forma di violenza. Le istituzioni devono impegnarsi a garantire protezione e supporto alle vittime, creando reti di sostegno e servizi adeguati. Solo attraverso un’azione collettiva e un impegno costante sarà possibile ridurre questi numeri allarmanti e garantire un futuro più sicuro per tutte le donne.