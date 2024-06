Feps: Zingaretti, 'da oggi Demo membro osservatore network fondazioni socialiste ue'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Oggi, come presidente di Demo, la fondazione del Partito Democratico, ho presentato il lavoro di questi mesi all'assemblea generale della Feps. Al termine Demo è stata ufficialmente ammessa, all’unanimità, come membro osservatore del network...

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Oggi, come presidente di Demo, la fondazione del Partito Democratico, ho presentato il lavoro di questi mesi all'assemblea generale della Feps. Al termine Demo è stata ufficialmente ammessa, all’unanimità, come membro osservatore del network delle fondazioni socialiste europee". Così Nicola Zingaretti, eurodeputato del Partito Democratico.

"Un altro passo in avanti molto importante perché connette la fondazione al dibattito e all'elaborazione dei progressisti europei. Insieme al racconto delle tante iniziative messe in campo, ho presentato varie ipotesi di possibile collaborazione che sono sicuro porteranno, come proposto dalla Feps stessa, alla full membership di Demo già il prossimo anno. Un bellissimo risultato per tutto il Partito Democratico. Grazie".