Fermato un minorenne per l'omicidio di un capomastro a Foligno

Un omicidio che ha scosso Foligno

La città di Foligno è stata scossa da un tragico evento che ha portato all’arresto di un ragazzo non ancora diciottenne, accusato dell’omicidio di Salvatore Postiglione, un capomastro di 56 anni. L’omicidio è avvenuto all’alba di giovedì scorso in un parcheggio della zona industriale, dove la vittima è stata colpita con diverse coltellate. Questo crimine ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, che si chiedono come sia potuto accadere un fatto così violento in una comunità generalmente tranquilla.

Dettagli sull’arresto e sul movente

Il minorenne, che risiede nella stessa cittadina umbra, è stato fermato dalla polizia dopo un’indagine rapida e approfondita. Gli agenti hanno scoperto che il giovane aveva lavorato per un breve periodo nella stessa ditta della vittima, fino allo scorso ottobre. Questo particolare ha portato gli inquirenti a considerare la premeditazione come un elemento chiave del caso. Tuttavia, le autorità stanno ancora indagando sul movente dell’omicidio, cercando di capire se ci siano stati conflitti personali o motivi economici alla base di questo gesto estremo.

Le reazioni della comunità e delle autorità

La notizia dell’omicidio ha suscitato reazioni forti e immediate nella comunità di Foligno. Molti cittadini esprimono shock e incredulità, chiedendosi come un giovane possa essere coinvolto in un atto così violento. Le autorità locali hanno promesso di fare chiarezza sull’accaduto e di garantire la sicurezza dei cittadini. Il sindaco ha dichiarato che è fondamentale mantenere la calma e la coesione sociale in un momento così difficile, sottolineando l’importanza di affrontare la violenza giovanile con misure preventive e di supporto.