Ferragni: sentenza su truffa aggravata attesa nel pomeriggio

Milano, 14 gen. (Adnkronos) – Il giudice di Milano Ilio Mannucci Pacini è in camera di consiglio per decidere sul processo che vede imputata Chiara Ferragni per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'.

La Procura rappresentata dai pubblici ministeri Eugenio Fusco e Cristian Barilli non ha replicato e il verdetto è atteso alle 15.30. Poche le parole dell'imprenditrice all'uscita dall'aula: "Aspettiamo le 15.30". A processo oltre Ferragni (chiesta una condanna a un anno e otto mesi) c'è il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato (chiesta la stessa pena) e il presidente del cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo (richiesta di un anno).