Ferrovie: Avs, 'no a vendita a privati'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – "Il non ministro dei Trasporti Matteo Salvini ogni giorno ne spara una. Dopo le accuse di complotti e boicottaggi per coprire la propria incapacità a fare il ministro di un settore delicato che tocca la vita reale delle persone costrette ogni giorno a vivere caos e disagi, oggi Salvini per superare i disastri della sua gestione pensa all’aiuto dei privati. Simili annunci non possono essere fatti a mezzo stampa, come se niente fosse. Vuoi vedere che tutto questo casino sui trasporti non sia servito proprio ad invocare l’arrivo dei privati? Come diceva qualcuno a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina". Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.