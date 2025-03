FerrovieNord, si amplia museo virtuale Milano

Milano, 31 mar.(Adnkronos) – Il Museo Virtuale delle Ferrovie Nord Milano ( si arricchisce di una nuova stanza 3D dedicata al Mils – Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese. Il nuovo ambiente offre la possibilità di visitare il Mils nella ricostruzione virtuale delle sale reali allestite all’interno del polo logistico manutentivo di Ferrovienord a Saronno. Lo si legge in una nota. "Il visitatore -prosegue la nota – può accedere alla settima stanza direttamente dalla homepage oppure procedendo nel suo percorso dalla sesta stanza all’interno del Museo Virtuale. Il nuovo ambiente presenta alle pareti le gigantografie di alcuni macchinari provenienti dalle industrie saronnesi, completi di didascalie e alcune immagini simboliche delle Ferrovie Nord", si legge. "Al centro della stanza è presente una parete da cui si accede al tour virtuale del Mils: un gemello digitale che ricrea, in un ambiente tridimensionale liberamente esplorabile, tutte le sale del museo complete degli oggetti esposti. Reception, Stanza della memoria, Sala Baldo-Guzzetti e le quattro Sale espositive sono riprodotte in ogni particolare, offrendo un’esperienza di visita completamente immersiva". All’interno "è possibile scoprire inoltre 53 oggetti digitalizzati attraverso la tecnica della fotogrammetria, un metodo che trasforma una serie di scatti fotografici in modelli 3D dettagliati e fedeli, in modo da poterli ammirare in ogni aspetto", prosegue la nota.

Sette stanze virtuali in 3D "per raccontare la storia delle Ferrovie Nord Milano, dalla fondazione del 1877 ai giorni nostri, con migliaia di immagini, documenti, schede di approfondimento liberamente consultabili, il tutto arricchito da contenuti multimediali (audio e video) e riproduzioni tridimensionali di luoghi simbolo, mezzi ferroviari e strumentazioni tecniche. Un affascinante viaggio nel tempo, attraverso le vicende di una realtà aziendale – oggi Gruppo Fnm – e delle persone che hanno contribuito a costruirla e a farla crescere, profondamente radicate nella società lombarda e strettamente legate al suo sviluppo", si legge ancora nel comunicato. Il museo virtuale, si legge ancora, "sviluppato da Ferrovienord- può essere visitato da appassionati, studenti, semplici curiosi “di passaggio”: ciascuno può autonomamente organizzare la propria visita e il proprio percorso, tornando tutte le volte che vuole. Il Museo Virtuale è stato realizzato anche grazie ai contributi messi a disposizione da Regione Lombardia, nell’ambito del Contratto di Servizio con Ferrovienord", prosegue.

“La ferrovia ha favorito la nascita e lo sviluppo da fine ‘800 di numerose imprese che hanno contribuito all’evoluzione economica e sociale del territorio Saronnese. Questa vicenda storica con la sua eredità è stata raccontata e preservata grazie ai documenti, oggetti e immagini raccolti dal museo Mils. Un patrimonio identitario e valoriale per la comunità locale che oggi il Museo Virtuale delle Ferrovie Nord Milano mette a disposizione del più ampio pubblico possibile grazie alla riproduzione digitale perfetta delle sale del MILS.” commenta il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti.