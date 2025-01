Un inizio d’anno segnato da incidenti

Il passaggio al nuovo anno ha portato con sé un bilancio preoccupante di incidenti in diverse città italiane. A Napoli, un ragazzo di 20 anni è stato colpito da un proiettile all’addome durante i festeggiamenti, ora ricoverato in Rianimazione dopo un intervento d’urgenza. Non è l’unico caso: un altro uomo ha subito un trauma a un occhio a causa dello scoppio di un bengala. Le autorità sanitarie hanno assistito numerose persone, tra cui minori, per traumi legati all’uso di petardi e per abuso di alcol.

Il numero dei feriti cresce

In totale, sono 65 le persone ferite nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia. La polizia ha accertato 36 casi nei presidi ospedalieri, mentre i carabinieri hanno registrato altri 29 feriti. Tra i casi più gravi, un bimbo di due anni è stato trasportato all’ospedale Santobono, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione e si prevede una guarigione in 14 giorni. Inoltre, due persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco, mentre a Giugliano un proiettile ha danneggiato un’abitazione senza ferire i residenti.

Milano: festeggiamenti senza gravi incidenti

La situazione a Milano è stata diversa, con festeggiamenti che hanno richiamato oltre 20mila persone in piazza Duomo. Nonostante l’assenza di un concertone, i festeggiamenti si sono svolti senza gravi incidenti. Solo quattro persone hanno richiesto assistenza per ferite superficiali causate da petardi. Tuttavia, i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per circa 900 incendi, un numero in aumento rispetto all’anno precedente. La Lombardia ha registrato il maggior numero di interventi, seguita da Emilia Romagna e Veneto.

Un bilancio allarmante per le autorità

Le autorità locali stanno monitorando la situazione con attenzione. Gli interventi dei vigili del fuoco sono aumentati significativamente, con 882 operazioni per incendi legati ai festeggiamenti di Capodanno, 179 in più rispetto allo scorso anno. La Polizia locale ha confermato che non ci sono stati incidenti stradali mortali, ma l’uso indiscriminato di fuochi d’artificio e petardi continua a rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine sono state oggetto di lanci di bottiglie e petardi in alcune zone, evidenziando la necessità di un maggiore controllo durante le festività.