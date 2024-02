Fisco: Codacons, 'Fedez nullatenente, tutto in mano a società, Gdf indaghi' (2)

(Adnkronos) - Non è la prima volta che il Codacons interviene su Fedez. L'attuale esposto, inviato oltre che alle Fiamme Gialle di Milano anche alla Guardia di finanza di Roma e al comando dell'Emilia Romagna, aggiorna una precedente relazione del 2022 che non avrebbe avuto effetto,...

(Adnkronos) – Non è la prima volta che il Codacons interviene su Fedez. L'attuale esposto, inviato oltre che alle Fiamme Gialle di Milano anche alla Guardia di finanza di Roma e al comando dell'Emilia Romagna, aggiorna una precedente relazione del 2022 che non avrebbe avuto effetto, almeno mediatico. Nel documento, l'associazione di consumatori insiste nel sottoporre all'attenzione della Gdf la situazione patrimoniale del rapper che "sentito in atti dall'autorità giudiziaria" alla domanda se fosse intestatario di beni, "ha risposto 'no, ho tutto intestato alle mie società'".

Nella relazione a firma del consulente Bellavia c'è una pagina che passa in rassegna gli asset fino al gennaio 2024 restituendo una situazione "profondamente mutato" rispetto al maggio del 2022 a partire dall'estromissione della società fiduciaria attraverso cui Fedez controllava il gruppo "e la reintestazione delle quote alla madre (50%) e al padre (40%) con una quota di minoranza del 10% in mano a Fedez medesimo". Inoltre, il 'gruppo Fedez' ha assunto il controllo totalitario (100%) della società Doom Enter srl, dopo appena 3 anni e mezzo dalla sua costituzione, con la fuoriuscita della Be Shaping spa (società quotata). Successivamente, la società ZDF srl, con una fusione inversa, è stata incorporata in Doom Enter srl". Sono state "liquidate altre partecipazioni non redditizie (come N-App S.r.l.), si segnala l’avvio di nuove iniziative attraverso le società Happy Seltz srl, Tubo srl e Muschio Selvaggio srl. Infine, si registra l’acquisizione di un immobile di 630 metri quadri destinato a ufficio, in via Orti a Milano.

Il riassetto societario operato nel biennio "ha fatto emergere una tendenza alla semplificazione della catena di controllo e l’assunzione da parte di Fedez esclusivamente di una partecipazione del 10% in assenza sia di cariche societaria che si immobili. Ha, altresì, assunto in proprio una partecipazione del 5,26% nella start-up innovativa 0220 srl con un investimento, allo stato, di poco meno di 20.000 euro". Fuori dalla struttura societaria si inserisce la Fondazione Fedez, nata nel luglio 2021, e sulla base delle informazioni disponibili dal bilancio sociale al 31 dicembre 2022, risulta che all’atto della sua costituzione "Fedez abbia conferito, nel 2021, la somma di euro 50.000 (se si vuole rapportare tale importo alla disponibilità liquida del gruppo, nell’anno 2021 la disponibilità liquida del gruppo era superiore a 10 milioni di euro)".