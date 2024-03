Fisco: Damiani (Fi), 'nessun condono, tutti pagheranno ma obiettivo è meno tasse'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Il governo non sta facendo alcun condono. Le tasse devono essere pagate da tutti. Oggi ci sono circa 1200 miliardi di cartelle inesigibili ed è necessario smaltire il cassetto fiscale. Non si tratta di azzerare le tasse, ma di recuperare ciò che è recuperabile”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, intervenendo a Tv Cusano.

"Da qui bisogna partire per realizzare una vera riforma fiscale, così come questo governo sta facendo dopo 50 anni, con una visione di legislatura. Siamo in carica da un anno e mezzo e abbiamo già approvato una manovra importante e circa dieci decreti attuativi tra cui il modulo Irpef, la fiscalità internazionale, lo statuto dei diritti dei contribuenti, la semplificazione degli adempimenti, l'accertamento e il concordato. Ma soprattutto, come Forza Italia, continueremo a portare avanti una battaglia storica per il nostro presidente Silvio Berlusconi e per il nostro partito: la riduzione delle tasse. Abbiamo innalzato la fascia dei redditi bassi e renderemo strutturale la Flat Tax, agevolando il ceto medio. E’ allo stesso tempo incomprensibile, però, l’attacco dei partiti di sinistra a chi guadagna di più, che, secondo loro, dovrebbe pagare per tutti. Le tasse le devono pagare tutti in base al proprio reddito. Questa è giustizia fiscale. Il resto è pura demagogia", ha concluso Damiani.