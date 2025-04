Fisco: Gdf Milano sequestra 33 mln euro a Iperal e a gruppo della logistica

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – I finanzieri del Comando provinciale di Milano stanno eseguendo due decreti di sequestro preventivo d'urgenza emessi dalla Procura nei confronti di due società operanti in Lombardia, rispettivamente nel settore della grande distribuzione organizzata e degli logistica, per l'importo complessivo di oltre 33 milioni di euro. Si tratta della società Iperal Supermercati e della Kuehne + Nagel srl – i sequestri sono rispettivamente per 16.508.913,91 e 16.498.638,09 – accusate di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

Le due società, "al fine di abbattere il proprio carico impositivo e previdenziale e avvantaggiarsi del risparmio d’imposta risultante dall’illecita detrazione dell’Iva", avrebbero utilizzato "fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse, dalle proprie appaltatrici di servizi, a fronte di contratti di appalto, imponibili Iva, simulati per schermare una reale somministrazione di manodopera" è l'ipotesi investigativa a cui ha lavorato il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, ricostruendo la "filiera della manodopera", è stato rilevato che i rapporti di lavoro con le società committenti "sono stati 'schermati' da società 'filtro' che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società 'serbatoio'), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell'Iva, nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale" si legge nella nota della Procura di Milano. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte è in corso la notifica delle informazioni di garanzia, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti delle società. Sono in corso anche perquisizioni locali e su sistemi informatici nei confronti delle società.