Roma, 4 dic (Adnkronos) – L'aula della Camera ha approvato all'unanimità, 229 sì e nessun voto nessun contrario, la Pdl sull'equiparazione del regime fiscale dell'Imposta municipale degli immobili posseduti in Italia dagli italiani residenti all’estero.
Fisco: sì unanime della Camera a Pdl su Imu italiani all'estero
