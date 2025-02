Fisco: Salvini, 'prorogare rottamazione cartelle, concordato non ha funzionato'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Il concordato proposto dal viceministro Leo non è stato risolutivo, quindi per la Lega prorogare la vecchia rottamazione" delle cartelle esattoriali "per chi non ce l'ha fatta. È gente che vuole pagare". Lo ha affermato il vicepresi...

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – "Il concordato proposto dal viceministro Leo non è stato risolutivo, quindi per la Lega prorogare la vecchia rottamazione" delle cartelle esattoriali "per chi non ce l'ha fatta. È gente che vuole pagare". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.