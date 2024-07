Fmi: conferma Pil Italia 2024 a +0,7%, rialza 2025 a +0,9%

Washington, 16 lug. – (Adnkronos) – Nel 2024 l'economia italiana dovrebbe crescere dello 0,7%. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale che conferma – nell'aggiornamento di luglio – le stime del World Economic Outlook (WEO) di aprile. Per il prossimo anno invece l'organizzazione rivede al rialzo di 0,2 punti la precedente valutazione, stimando una crescita del Pil dell'Italia dello 0,9%.

Si tratta peraltro di uno dei pochi ritocchi effettuati per le maggiori economie europee, se si eccettua i +0,5 punti per il Pil della Spagna nel 2024 ora stimato al +2,4% (confermata invece per il prossimo anno una crescita del 2,1%). Per l'Eurozona il Fondo prevede +0,9% nel 2024 e +1,5% nel 2025.