Food: Agugiaro & Figna protagonista al Bufala Fest 2025, farina come forma del cambiamento

Roma, 27 ago. (Labitalia) – Agugiaro & Figna Molini torna da protagonista in occasione della nona edizione di 'Bufala Fest – non solo mozzarella', la kermesse dedicata alla valorizzazione della filiera bufalina, in programma a Napoli, nella suggestiva Piazza Municipio, dal 3 al 7 settembre, rinnovando una partnership che unisce innovazione molitoria, tradizione gastronomica e sostenibilità. In qualità di main partner ed in sintonia con il tema di questa edizione, 'La Conoscenza – il sapere è nel sapore', il Gruppo arricchisce la manifestazione con un ricco e qualificato calendario di appuntamenti che intrecciano cultura del grano, arte bianca e creatività contemporanea, confermando il proprio ruolo di punto di riferimento per pizzaioli, pasticcieri e panificatori.

Presso l’Arena del Gusto, un’area aperta al pubblico e dedicata agli show coking e alle degustazioni, Agugiaro & Figna Molini, con le farine 'Le 5 Stagioni' e 'Le Sinfonie', guiderà visitatori ed addetti ai lavori in un viaggio sensoriale, grazie ad un programma di seminari e show cooking dedicati al tema 'La Forma della Farina. Storie di grano, mani e trasformazioni tra mestiere, arte e passione', un percorso di quattro tappe, nel corso delle quali raccontare la mutabilità della materia prima.

Mercoledì 3 settembre 'Il respiro del chicco', viaggio nel mondo molitorio: dalla nascita del chicco al lavoro del mugnaio, fino alla bellezza della diversità nelle farine. Giovedì 4 settembre, 'Dolce è la farina che sa aspettare', la farina come anima fragile e precisa della pasticceria: lievitati, frolle e dolci da forno. Protagonista della degustazione sarà il pastry chef Marco Aliberti della pasticceria Aliberti di Montoro Superiore, in provincia di Avellino, che ha saputo dare un’impronta smart, versatile e innovativa alla pasticceria. Sabato 6 settembre: 'L’impasto che canta'. La pizza tra espressione culturale e tecnica: farine, mani esperte e tradizioni contemporanee. Protagonista di questa tappa il maestro Pasquale Cozzolino, della Pizzeria Ribalta di New York, che da sempre coniuga la passione per le sue origini, la tradizione più autentica della pizzeria napoletana con la modernità e la contemporaneità.

Domenica 7 settembre: 'Fare il pane, farsi tempo'. La farina tra nutrimento quotidiano e gestualità: il pane raccontato tra attesa e ritualità. Protagonista Antonio Ferraiuolo, lievitista di Lombardi Pizzeria, cultore del lievito madre. Sabato 6 settembre, alle 19, presso il Giardino delle Idee, l’area talk del Villaggio di Bufala Fest, il presidente Giorgio Agugiaro interverrà nel corso del talk sul tema 'Il ruolo della conoscenza nella transizione green, blue e digital delle imprese agroalimentari e ittiche' per raccontare l’esperienza del Gruppo in materia di trasformazione sostenibile e transizione digitale del settore molitorio e della filiera della pizza.

Attraverso formazione, ricerca e contaminazione culturale, la presenza al Bufala Fest rappresenta per Agugiaro & Figna una importante occasione per condividere una visione: la farina come materia viva e mutevole, capace di farsi pane, pizza, dolce e simbolo di un futuro sostenibile.

Agugiaro & Figna è una storia di famiglia che attraversa i secoli e continua a scrivere il futuro dell’arte molitoria italiana. Nata dall’unione tra due dinastie di mugnai – gli Agugiaro e i Figna – l’azienda rappresenta oggi una delle più importanti realtà nazionali nella macinazione del grano tenero, con una visione industriale che non ha mai perso il legame con la terra, il territorio e la cultura del cibo. Il molino di Curtarolo, attivo dal Quattrocento, viene acquisito dalla famiglia Agugiaro nel 1831. La famiglia Figna dà vita nel 1874 al primo molino industriale a Parma, espandendosi poi a Collecchio e fondando nel 1985 la Itg, società dedicata al trasporto di farine e semilavorati. Dal 2003, con la fusione delle due famiglie, nasce Agugiaro & Figna Molini S.p.a.: un’azienda interamente italiana, indipendente, con tre siti produttivi e clienti in oltre 90 Paesi.