Formazione: Nhrg, corso gratuito per digital hr specialist con Ia

Roma, 11 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Nhrg, agenzia per il lavoro promuove un corso di formazione gratuito, altamente professionalizzante finalizzato all’inserimento lavorativo dei migliori allievi all'interno di aziende clienti nel ruolo di 'Digital hr specialist con Intelligenza artificiale'. Il corso è rivolto a candidati, sia occupati che disoccupati, iscritti e selezionati da Nhrg; la durata è di 210 ore (suddivise tra teoria e pratica) dal Lunedì al Venerdì dalle h.

9:00 alle h. 13:00 e dalle h. 14:00 alle h. 17:00; inizio 08/09 e termine il 17/10 (inclusi). Si svolgerà online in modalità fad. Per partecipare è necessario essere in possesso di pc con webcam e microfono ed una buona connessione.

Requisiti. Titolo di studio minimo: diploma di maturità e interesse nell’ambito dei social media e marketing. Provenienza geografica: Roma e comuni limitrofi. Propensione al lavoro di gruppo e predisposizione all’apprendimento. Ottima capacità di comunicazione. Il corso mira a fornire ai partecipanti una serie di conoscenze teorico-pratiche inerenti all’attività di 'Digital hr specialist con intelligenza artificiale'.

Alla luce del lavoro di squadra, essenziale per centrare obiettivi aziendali, e attraverso l'uso di strumenti efficaci ed efficienti di comunicazione, i discenti riceveranno una formazione adeguata nelle seguenti aree: digital trasformation e l’impatto sulle risorse umane, organizzazione aziendale e diritto del lavoro, compliance dalla tutela della privacy alla tutela dei dati, rischio di sostituzione dei lavoratori e l’importanza della formazione. La formazione con Ia, strumenti digitali e intelligenza artificiale nella selezione/risorse umane, storytelling e comunicazione persuasiva nell'era dell’Ia, oltre l’algoritmo etica, equità e responsabilità nell’ia per le risorse umane, sicurezza generale sui luoghi di lavoro, diritti e doveri dei lavoratori somministrati.

A fine corso verranno scelti i migliori partecipanti e sarà previsto un percorso di inserimento lavorativo all'interno delle aziende clienti tramite Nhrg srl – agenzia per il lavoro.

Gli allievi che avranno frequentato il corso per almeno il 70% della sua durata (ed eventuali moduli obbligatori), conseguiranno i seguenti Attestati di Frequenza: Attestato professionale con il ruolo di digital hr specialist con Intelligenza artificiale, attestato sicurezza sul lavoro (parte generale) valido secondo la normativa vigente.

Per partecipare è sufficiente inviare il proprio cv aggiornato a formazione@nhrg.it, inserendo nell’oggetto la dicitura 'Digital hr specialist con intelligenza artificiale', con autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03 e GDPR).