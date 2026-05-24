Formula 1, oggi il Gp del Canada: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv e streaming

Formula 1, oggi il Gp del Canada: orario, griglia di partenza e dove vederlo ...

Formula 1, oggi il Gp del Canada: orario, griglia di partenza e dove vederlo ...

(Adnkronos) –

Oggi, domenica 24 maggio, torna la Formula 1 con il Gp del Canada. Il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri (con tanto di polemiche con il compagno di squadra Antonelli per un contatto al limite).

In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes, davanti a Lando Norris e all’italiano Andrea Kimi Antonelli. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gran Premio in tv e streaming.

La gara sprint di ieri è stata caratterizzata dal duello iniziale tra le due Mercedes di Russell e Antonelli, scattate dalla prima fila.

Nel sesto dei 23 giri in programma, l’italiano ha cercato l’attacco: contatto con il britannico e lamentele di Kimi, costretto ad allargare la traiettoria sull’erba e convinto di essere stato danneggiato dalla condotta scorretta del compagno-rivale.

“Pensa a guidare per favore, non a lamentarti via radio”, la replica del team principal Toto Wolff.

Antonelli, protagonista di un’ulteriore escursione sull’erba nel corso della gara, ha ceduto la seconda posizione a Norris e si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Nel finale, delusione per Hamilton: l’inglese è scivolato dal quarto al sesto posto.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Montreal di oggi, domenica 24 maggio:

1. George Russell (Mercedes)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)



3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)



6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Isack Hadjar (Red Bull)

8. Charles Leclerc (Ferrari)



9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Franco Colapinto (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Oliver Bearman (Haas)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Sergio Perez (Cadillac)

21. Lance Stroll (Aston Martin)

22. Valtteri Bottas (Cadillac)

Il Gp di Montreal verrà trasmesso oggi, domenica 24 maggio, in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e Now. Gli appuntamenti del Gran Premio del Canada saranno visibili anche su TV8, con la gara (partenza alle 22 ora italiana) in chiaro, ma in differita (alle ore 23:30).

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)