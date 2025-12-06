Formula E: Salvini, 'organizzare Gp a Napoli'

Formula E: Salvini, 'organizzare Gp a Napoli'

Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Matteo Salvini è intervenuto telefonicamente al Napoli Racing Show, lanciando la proposta di organizzare un Gran Premio di Formula E nel capoluogo campano". Lo fa sapere la Lega. "Salvini, approfittando della presenza in sala di Aurelio De Laurentiis,...

Roma, 6 dic (Adnkronos) – "Matteo Salvini è intervenuto telefonicamente al Napoli Racing Show, lanciando la proposta di organizzare un Gran Premio di Formula E nel capoluogo campano". Lo fa sapere la Lega.

"Salvini, approfittando della presenza in sala di Aurelio De Laurentiis, ha condiviso con lui la necessità di intervenire per superare i troppi blocchi che la burocrazia, in particolare modo alcune Soprintendenze, pongono alla crescita del Paese e dello sport, ricordando la proposta ad hoc approvata grazie alla Lega.

E, a proposito di calcio, Salvini ha auspicato il coinvolgimento dei tifosi nella gestione delle Società, accelerando sulla relativa proposta di legge della Lega in Commissione Cultura al Senato, e il superamento dei divieti di trasferta per il tifo organizzato, delinquenti ovviamente esclusi", aggiunge la Lega.