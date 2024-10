Forte maltempo nel settentrione d'Italia, con una allerta rossa attivata in L...

Forte maltempo nel settentrione d'Italia, con una allerta rossa attivata in L...

Maltempo nel Nord Italia: Scuole chiuse a Bergamo e Lecco, fiume Seveso in aumento, allerta rossa in Lombardia

Maltempo nel Nord Italia: scuole chiuse a Bergamo e Lecco

Una nuova ondata di maltempo sta interessando il Nord Italia, con Lombardia in allerta rossa e altre regioni come Emilia, Trentino e Veneto sotto avviso arancione. In Romagna, Alto Adige e Liguria è stata emessa un’allerta gialla. Durante la scorsa notte, Milano ha registrato piogge particolarmente forti, facendo salire il livello del fiume Lambro oltre i due metri. Anche il fiume Seveso è sotto osservazione.

Bergamo e Lecco: scuole chiuse

A Bergamo e Lecco, le scuole superiori sono rimaste chiuse, e nelle valli di Brembana, Serina e Imagna è stato disposto di fermare tutte le attività scolastiche di ogni tipo. L’assessore alla Sicurezza e Protezione civile di Milano, Marco Granelli, ha comunicato tramite Facebook che il fiume Seveso sta aumentando il suo livello, con ulteriori contributi provenienti da Cinisello e dalle zone nord. La vasca di contenimento è stata svuotata per prepararsi ad eventuali piene. Le squadre di MM e Protezione civile sono attive a Ponte Lambro, monitorando attentamente il sistema fognario e il Lambro, pronte a intervenire in caso di necessità nelle aree di via Vittorini, Camaldoli e Rilke.