Forti piogge in Veneto hanno trasformato le strade del Trevigiano in torrenti.

La violenta tempesta che ha imperversato in Veneto da martedì sera ha provocato interventi urgenti delle squadre antincendio nelle province di Venezia e Treviso. Gli effetti del cattivo tempo sono risultati particolarmente gravi a Nervesa della Battaglia, nel Trevigiano, e all’isola del Lido, nella laguna Veneziana. I rispettivi distaccamenti dei vigili del fuoco di Treviso e Lido hanno dovuto affrontare situazioni di allagamento diffuso e alberi caduti. Per sostenere le operazioni sono state inviate cinque squadre supplementari da Venezia, supportate da due motopompe. Anche i vigili del fuoco di Lido sono stati sostenuti da rinforzi provenienti da Mestre e dal comando di Padova. In totale, sono stati necessari 85 interventi nelle ultime ore.