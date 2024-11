Frana a San Benedetto Val di Sambro: lavori in corso per la sicurezza

La frana di San Benedetto Val di Sambro

La frana riattivata dalle recenti piogge a San Benedetto Val di Sambro, situata nell’Appennino bolognese, sta destando preoccupazione tra le autorità locali e i residenti. Con una lunghezza di circa un chilometro e mezzo, il movimento della frana è stato monitorato attentamente dal sindaco Alessandro Santoni, il quale ha riferito che l’avanzamento è di circa 40-80 metri al giorno nella parte medio-alta. Questo fenomeno geologico, sebbene lento, continua a rappresentare una minaccia significativa per la sicurezza della zona.

Interventi in corso per la gestione della frana

In risposta alla situazione critica, le autorità locali stanno concentrando tutte le forze disponibili per trovare una soluzione rapida e temporanea. Un intervento chiave è la realizzazione di un canale scolmatore per facilitare il deflusso delle acque del torrente Sambro, in previsione delle piogge invernali. Attualmente, sono in corso delicate operazioni di scavo alla base della frana, che mirano a posizionare condotte per mantenere il livello del lago il più basso possibile.

Utilizzo di elettropompe per il controllo delle acque

Per affrontare l’emergenza, sono state attivate ulteriori elettropompe, portando il numero totale a sei. Questi dispositivi sono fondamentali per abbassare il livello dell’acqua nel lago, e i risultati sono già visibili: nelle ultime 12 ore, il livello è sceso di 8 cm. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di questi interventi, che hanno permesso di ottenere un primo risultato positivo dopo dieci giorni di monitoraggio e lavoro incessante.

Prospettive future e monitoraggio continuo

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione con attenzione, consapevoli che la frana potrebbe comportare ulteriori rischi. La collaborazione tra i vari enti e la mobilitazione di risorse sono essenziali per garantire la sicurezza della popolazione e prevenire danni futuri. Con l’arrivo dell’inverno, è fondamentale che le misure adottate siano efficaci e tempestive, per affrontare le sfide che la natura presenta in questo periodo dell’anno.