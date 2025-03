Francia: Bonelli, 'Salvini con Le Pen, truffare prerequisito destra?'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Marine Le Pen condannata a 4 anni con ineleggibilità per 5 anni per aver truffato 2,9 milioni di euro. La destra, a partire da Salvini, grida allo scandalo e alla democrazia giustiziata. Quindi, truffare è un prerequisito per fare politica per la destr...

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Marine Le Pen condannata a 4 anni con ineleggibilità per 5 anni per aver truffato 2,9 milioni di euro. La destra, a partire da Salvini, grida allo scandalo e alla democrazia giustiziata. Quindi, truffare è un prerequisito per fare politica per la destra?". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.

"Leggere che anche Putin parla di violazione della democrazia fa indignare detto da un regime che imprigiona i dissidenti e ci fa comprendere quanto dobbiamo tutelare il sistema giuridico e democratico europeo pur con le sue diversità. Salvini attacca l’Europa parlando addirittura di dichiarazione di guerra".

"Se fosse stata applicata la stessa sentenza alla Lega, che ha sottratto 49 milioni di euro allo Stato sempre con truffa, l'ineleggibilità sarebbe stata pari a 80 anni. Ma, come sapete, restituiranno il maltolto in comode rate di 81 anni, loro che parlano sempre di magistratura politicizzata in Italia".