Francia: Gozi (Renew), 'annunciata morte politica di Macron non c’è stata'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “I numeri ci dicono che in Francia c’è stato un risveglio repubblicano, con una partecipazione al voto molto alta, come non si vedeva da oltre 30 anni. E’ un momento importante per la democrazia francese e la conferma che Macron ha scelto la strada giusta”. A dirlo è Sandro Gozi in un’intervista al quotidiano La Stampa.

Secondo l’eurodeputato italiano, rieletto in Francia e pronto a tornare a Straburgo nelle file del gruppo Renew, adesso “dobbiamo lavorare per costruire alleanze tra repubblicani e democratici, facendo una valutazione collegio per collegio e trovando un accordo di desistenza per convergere sul candidato più competitivo per battere l’estrema destra. Noi siamo pronti a ritirare i nostri candidati dove sarà necessario. Chi è terzo e ha meno possibilità di vincere si faccia da parte”.

Per Gozi, “l’estrema destra al potere è una gravissima minaccia per la Francia e per l’Europa. Dobbiamo riuscire a tenere Bardella lontano da Matignon. Ci sono le condizioni per provare a costruire una maggioranza con le altre forze in campo”. “Direi che l’annunciata morte politica di Macron era una notizia largamente esagerata e non si è verificata. Il risultato è buono, dato il contesto attuale, perché dimostra che al centro resta una forza importante, che può ancora risultare decisiva”, ha concluso.