Francia: irruzione contadini a Salone agricoltura prima dell'arrivo di Macron

Parigi, 24 feb. (Adnkronos) – Un gruppo di agricoltori francesi ha fatto irruzione al Salone dell'agricoltura di Parigi prima della visita programmata di Emmanuel Macron. I contadini, che protestano per i costi e per le normative che regolano il settore, hanno urlato e fischiato, chiedendo le dimissioni del presidente francese.

Nel frattempo, in una stanza lontana, Macron, accompagnato da Marc Fesneau, ministro dell'Agricoltura, e della viceministra Agnès Pannier-Runacher, ha incontrato alcuni membri delle delegazioni sindacali, ribadendo i suoi appelli alla calma, mentre gli agricoltori gli hanno chiesto di far rilasciare i contadini portati via dalla polizia. Il presidente ha risposto di non poter intervenire nelle condizioni di caos presenti.

Di fronte agli agricoltori che lo criticavano per la sua inerzia, Macron ha alzato la voce, ricordando il suo impegno per il settore. “Per favore, non diciamo che non è stato fatto nulla!”, ha detto alle delegazioni.