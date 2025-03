Francia: morte del piccolo Emile, arrestati i nonni e 2 zii'

Parigi, 25 mar. (Adnkronos) – Quattro persone, tra cui i nonni del piccolo Emile Soleil, scomparso nel luglio 2023 nelle Alpi dell'Alta Provenza, sono state arrestate per "omicidio volontario" e "occultamento di cadavere". Lo ha annunciato il procuratore della Repubblica di Aix-en-Provence in un comunicato stampa visionato da Le Figaro. Nel frattempo, riporta il quotidiano francese, è in corso una perquisizione presso l'abitazione dei nonni a La Bouilladisse, nelle Bocche del Rodano. Le altre due persone sottoposte a fermo sono "due figli maggiorenni" dei nonni, si legge nel comunicato della Procura, secondo cui "questi arresti rientrano in una fase di verifica e comparazione degli elementi e delle informazioni raccolti nel corso delle indagini svolte in questi mesi " .

L'identità delle altre due persone in custodia, lo zio o la zia del bambino, non è stata immediatamente resa nota, ma l'indagine si è improvvisamente concentrata sulla cerchia familiare. Inoltre, diversi altri bambini della famiglia saranno ascoltati in un'udienza volontaria.

"Gli inquirenti stanno svolgendo operazioni forensi in diverse località del Paese", ha affermato il procuratore Jean-Luc Blanchon in una dichiarazione inviata all'Afp, precisando che "una nuova comunicazione sarà effettuata al termine delle operazioni in corso". L'avvocato dei nonni, Isabelle Colombani, ha confermato all'Afp che erano stati posti in custodia della polizia. "Non ho commenti da fare, l'ho appena saputo", ha detto.

Emile, due anni e mezzo, era scomparso l'8 luglio 2023, dopo essere arrivato per le vacanze estive nella seconda casa dei nonni materni, nella frazione di Haut-Vernet, nella regione delle Alpi dell'Alta Provenza. Nonostante diversi giorni di ricerche da parte dei cittadini e di "retate giudiziarie", non è stata trovata alcuna traccia del bambino. Per nove mesi le indagini non avevano prodotto nulla di concreto, fino al ritrovamento, a fine marzo 2024, da parte di un passante, del cranio e dei denti del bambino, a circa 1,7 km dalla frazione.