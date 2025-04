Riapertura della corsia Nord dell’autostrada A5

Dopo giorni di allerta e disagi causati dalle frane, la corsia Nord dell’autostrada A5, che collega Torino ad Aosta, è stata riaperta a senso unico alternato. Questo segna un passo importante verso la normalizzazione della viabilità nella regione, che ha subito gravi danni a causa delle recenti precipitazioni.

La Regione Valle d’Aosta ha comunicato la notizia, rassicurando gli automobilisti dopo le lunghe code che si erano formate nei giorni scorsi.

Situazione elettrica in Valle d’Aosta

Nonostante la riapertura delle strade, la situazione elettrica in Valle d’Aosta rimane critica. Attualmente, 2.446 utenze sono ancora senza corrente, il che rappresenta l’1,88% del totale. Giorgio Pession, presidente di Deval, ha confermato che il numero di contatori scollegati era salito a circa 25 mila durante il picco dell’emergenza. Le squadre di lavoro sono attive per ripristinare le linee, con particolare attenzione alle frazioni più colpite, come Cogne, dove si prevede un rapido intervento.

Stime dei danni e risorse necessarie

Le stime dei danni causati dal maltempo in Piemonte ammontano ad almeno 15 milioni di euro. Durante un recente vertice, il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha discusso con gli assessori e i rappresentanti degli enti locali le misure da adottare per affrontare l’emergenza. La Regione ha già stanziato 5 milioni di euro per le opere di somma urgenza, prelevati dal fondo di riserva. Le frane censite superano le 500, e il numero potrebbe aumentare, rendendo necessaria una valutazione accurata dei danni per richiedere il riconoscimento dello Stato di emergenza.

Previsioni meteo e allerta continua

Le previsioni meteo non promettono miglioramenti immediati. L’allerta rossa rimane attiva per le pianure piacentine e parmensi a causa del transito della piena del Po, con livelli che si avvicinano o superano le soglie di allerta. Anche la pianura reggiana è sotto osservazione. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, consapevoli che potrebbero verificarsi ulteriori rovesci e temporali nel pomeriggio. La tempestività degli interventi e l’accuratezza delle previsioni sono state fondamentali per mitigare i danni e garantire la sicurezza della popolazione.