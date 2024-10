Frank Fritz, scomparso all'età di 60 anni, era il protagonista del programma "Gli Svuotacantine - A caccia di tesori". Il suo collega ha espresso il cordoglio dicendo: «Ha intrapreso il suo ultimo viaggio».

Frank Fritz, conosciuto per la sua partecipazione nel reality americano 'American Pickers', è morto a 60 anni per complicazioni legate ad un ictus. La notizia è stata condivisa dal suo collega Mike Wolfe, che ha espresso il suo dolore, ricordando l'autenticità di Fritz e i loro viaggi insieme alla ricerca di storie interessanti.

Frank Fritz è scomparso a 60 anni a causa di complicazioni derivanti da un ictus. Insieme a Mike Wolfe, ha partecipato al popolare reality americano ‘American Pickers’, conosciuto in Italia come ‘Gli svuotacantine – A caccia di tesori’, andato in onda su Cielo dal 2012 e su DMAX dal 2019. La notizia è stata data da Wolfe, suo partner nel programma. «Era autentico sia davanti che dietro la camera, riusciva a toccare il cuore di molte persone semplicemente essendo se stesso», ha scritto Wolfe su Instagram, esprimendo il suo dolore per la perdita dell’amico.

Riflettendo sull’esperienza condivisa, Wolfe ha sottolineato quanto fosse sorprendente aver condiviso il furgone bianco con milioni di spettatori. «In passato partivamo senza una meta, esplorando luoghi sconosciuti con l’intento di trovare storie interessanti e storiche. Abbiamo viaggiato tanto insieme e condiviso chilometri. Mi considero fortunato ad averlo avuto al mio fianco durante il suo ultimo viaggio. Ti voglio bene, amico. Sarai sempre nei miei pensieri, anche se so che ora sei in un luogo migliore».