Omaggio a Sammy Basso: Una celebrazione vivace e colorata per un giovane biologo che ha illuminato la battaglia contro la progeria

Un vasto numero di persone, stimato intorno alle 5.000, sta partecipando alle esequie di Sammy Basso, il giovane biologo di 28 anni che ha rappresentato un faro nella battaglia contro la progeria. Le cerimonie si tengono nel complesso sportivo di Tezze sul Brenta e l’atmosfera è carica di rispetto quando il feretro fa il suo ingresso.

Molteplici sono i segni di affetto e memoria dedicati al giovane studioso, in quello che si preannuncia come un omaggio alla sua vita. Una celebrazione vivace e colorata, come da lui stesso desiderato. Tra i partecipanti, figura anche il ministro Luca Ciriani.