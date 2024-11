Sei persone arrestate per furti d'auto e rapine in appartamento a Reggio Calabria.

Un’operazione contro il crimine a Reggio Calabria

Recentemente, i carabinieri di Reggio Calabria hanno portato a termine un’importante operazione che ha portato all’arresto di sei individui accusati di furto d’auto e rapine in abitazioni. Questa azione si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella città, dove i furti d’auto sono diventati un fenomeno allarmante. Le indagini hanno rivelato che i malviventi operavano principalmente nel centro cittadino, dove le auto rubate venivano utilizzate per estorcere denaro ai legittimi proprietari attraverso la tecnica del “cavallo di ritorno”.

Il modus operandi dei ladri

Il modus operandi del gruppo arrestato era ben organizzato. Dopo aver rubato le auto, i membri della banda contattavano i proprietari per chiedere un riscatto, creando un clima di paura e insicurezza tra i cittadini. In alternativa, le auto rubate venivano smontate in officine clandestine, dove i pezzi venivano rivenduti nel mercato nero dei ricambi. Questo sistema ha permesso ai ladri di guadagnare ingenti somme di denaro, alimentando ulteriormente il crimine nella zona. La scoperta di queste attività illecite ha spinto le forze dell’ordine a intensificare i controlli e le operazioni di polizia.

Rapine in appartamento e recupero di armi

Oltre ai furti d’auto, gli arrestati sono accusati di aver messo a segno numerosi furti in appartamenti. Durante queste incursioni, i ladri hanno rubato denaro contante, gioielli, pietre preziose e orologi di lusso, causando ingenti danni alle vittime. In un’ulteriore svolta, i carabinieri sono riusciti a recuperare parte delle armi rubate, che erano state nascoste all’interno di complessi di edilizia popolare nella zona di Arghillà. Questi luoghi sono spesso utilizzati dai criminali come rifugi sicuri per la refurtiva, rendendo difficile il lavoro delle forze dell’ordine. La scoperta di armi in possesso dei ladri ha sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla sicurezza pubblica e alla necessità di un intervento deciso contro il crimine organizzato.