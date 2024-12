Furto banche dati: ex poliziotto Gallo, 'accesso solo a scopo confidenziale'

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – Carmine Gallo, l'ex superpoliziotto arrestato (domiciliari) nell'inchiesta sul presunto dossieraggio, sentito ieri dal pm di Milano Francesco De Tommasi, ha ricostruito i fatti, ammettendo l'accesso alla banca dati dello Sdi, ma "non con l'intento di ledere la reputazione altrui o con scopo di lucro", ma "esclusivamente a titolo confidenziale". Gallo ha affermato inoltre come "non abbia concorso in alcuna violazione dei software che proteggono le informazioni riservate".