Furto banche dati: Renzi, 'capo cybersicurezza va su palco Meloni invece di proteggere dati'**

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "A me ne hanno fatte di tutti i colori, io andrò nelle sede giudiziarie e me la vedo lì. Non auguro a nessuno di subire questa costante attività di dossieraggio. Ma vi sembra normale che l'agenzia per la cybersicurezza non sia in grado di bloccare questo colabrodo? Qui si viola non solo la privacy, ma la Costituzione". Così Matteo Renzi a Un Giorno da Pecora su Rai Radio Uno.

"Alla guida di quell'agenzia non hanno messo un tecnico ma un prefetto che però di cybersicurezza non è troppo esperto e che invece di occuparsi di cybersicurezza va sul palco della Meloni a Pescara a dire che Meloni cambierà l'Europa. Ma noi lo paghiamo per proteggere i nostri dati, non per fare propaganda alla Meloni".