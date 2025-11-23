G20: Meloni incontra Modi, impegno a rafforzare partenariato Italia-India

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro indiano Narendra Modi si sono incontrati al margine del Vertice G20 a Johannesburg, segnando il sesto colloquio bilaterale in tre anni. Si legge in una nota di Palazzo Chigi. Durante il colloquio, i due Leader...

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro indiano Narendra Modi si sono incontrati al margine del Vertice G20 a Johannesburg, segnando il sesto colloquio bilaterale in tre anni. Si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Durante il colloquio, i due Leader hanno ribadito l’impegno a rafforzare il partenariato Italia-India e a proseguire l’attuazione del Piano d’Azione Strategico Congiunto 2025-2029 in settori chiave come commercio, scienza, tecnologia, energia, difesa, spazio e connettività.

Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione nel campo della sicurezza, ambito nel quale i due Capi di Governo hanno lanciato un’iniziativa bilaterale per combattere le nuove modalità di finanziamento delle reti terroristiche che sempre più spesso ricorrono a tecnologie digitali.

Il Presidente Meloni e il Primo Ministro Modi hanno infine discusso l’avvio di un nuovo progetto nel campo dell’innovazione, attraverso un centro che avrà l’obiettivo di accelerare start-up e sviluppare collaborazioni tra imprese ed enti di ricerca.