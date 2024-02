Generali: rafforza partnership con università Bocconi, nuova cattedra Politiche europee

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Generali rafforza la propria collaborazione con l'università Bocconi di Milano con l’istituzione di una nuova cattedra: la Generali Endowed Chair in European Policies - Shaping Leadership in Europe, presentata oggi nel corso di una 'lectio inaugura...

Milano, 7 feb. (Adnkronos) – Generali rafforza la propria collaborazione con l'università Bocconi di Milano con l’istituzione di una nuova cattedra: la Generali Endowed Chair in European Policies – Shaping Leadership in Europe, presentata oggi nel corso di una 'lectio inauguralis' all’università.

"Il settore assicurativo -afferma Marco Sesana, general manager di Generali- riveste un ruolo importante per l’economia, intercetta e interpreta le sfide di una società in evoluzione. Per questo Generali, da oltre vent’anni a fianco dell’università Bocconi, sostiene oggi una nuova cattedra di ricerca nell’area delle politiche europee, dedicata ad uno dei grandi temi internazionali d’attualità, l’Ue e la sua architettura, fondamentale per comprendere la prossima fase del processo di costruzione europea".

Affidata alla professoressa Catherine De Vries, nelle sue attività di ricerca la cattedra presterà particolare attenzione a come migliorare l'efficacia e la responsabilità dell'Ue, esaminando le possibili riforme istituzionali e operative, i modelli di leadership e le dinamiche politiche che coinvolgono l'Unione europea. L'evento è proseguito con una tavola rotonda condotta da Tony Barber, european editor del Financial Times, con Simon Hix, stein rokkan chair in Comparative Politics, European University Institute, Cecilia Malmström, ex commissaria europea per il Commercio e gli Affari interni e Nathalie Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionali. La collaborazione tra Generali e Bocconi risale al 1996 e dimostra l'impegno comune a creare un futuro solido e sostenibile per l'Europa. Nel corso degli anni la collaborazione ha visto lo sviluppo di programmi di formazione dedicati ai dipendenti di Generali oltre a master, ricerche e forum di alto livello.